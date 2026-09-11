La tratta tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei della Linea 2 della metropolitana verso la riapertura: l’anidride carbonica è in calo. Questo quanto emerge dalla riunione di questa mattina del tavolo tecnico per verificare le condizioni di sicurezza del sito. “Siamo a buon punto per riaprire la linea della metropolitana che è stata chiusa nelle scorse settimane”, ha detto l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.

Metro Linea 2, Co2 in calo tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei: “Siamo a buon punto”

A quanto pare “le concentrazioni di Co2, allo stato attuale, così come riferito da RFI alla luce del costante monitoraggio e del lavoro effettuato con l’installazione delle turbine in galleria, si sono sensibilmente abbassate”, ancora l’assessora. Zabatta non parla di date però: “stiamo lavorando incessantemente con RFI, per poter riaprire anche su un solo binario: il nostro obiettivo è sempre quello di andare incontro ai cittadini, ai lavoratori, agli studenti e alle studentesse che si devono muovere costantemente e in sicurezza dall’area Flegrea verso Napoli.

A breve riapriranno le scuole e riprenderà l’attività lavorativa in maniera più incessante e quindi è importante che questo snodo ferroviario sia attivo e sicuro. Lo scorso 13 giugno, a causa di un forte accumulo di anidride carbonica rilevato nella galleria dovuto al fenomeno del bradisismo, la tratta della Linea 2 della metropolitana di Napoli tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei è stata chiusa. Forti i disagi agli utenti, nonostante i servizi di bus sostitutivi.