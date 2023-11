Dopo che stamattina il ministro Nello Musumeci aveva parlato di un possibile peggioramento dell’allerta ai Campi Flegrei da gialla ad arancione, la commissione Grandi Rischi ha deciso che per il momento resta gialla.

Ad affermarlo lo stesso ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell’area, i vertici di Ingv e commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Campi Flegrei, l’allerta resta gialla

“La commissione – ha dichiarato Musumesi – sostiene che il sisma si stia evolvendo e quindi in questo momento l’allerta gialla è ampiamente confermata. Non c’è allarme, va detto in maniera chiara”.