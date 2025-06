Disagi lungo via Antiniana, importante collegamento viario tra il capoluogo partenopeo e l’area flegrea, dove nella serata di ieri, giovedì 5 giugno, si è verificato un cedimento dell’asfalto.

Campi Flegrei, chiusa Via Antiniana: lo zolfo delle fumarole deteriora la strada

L’episodio ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei tecnici del Comune, che hanno iniziato a predisporre percorsi alternativi per gestire l’emergenza viabilità. L’intervento di ripristino è previsto per questa mattina.

Il cedimento è avvenuto in una zona già nota per la sua instabilità geologica, in piena area bradisismica. La strada, recentemente riasfaltata, sarebbe stata compromessa – stando alle prime valutazioni dei tecnici comunali, riferite anche al deputato Francesco Emilio Borrelli giunto sul posto – dalla combinazione tra le esalazioni solforose provenienti dalle fumarole attive della zona e le temperature elevate di questi giorni, che avrebbero danneggiato lo strato superficiale del manto stradale.

Nel frattempo, i Campi Flegrei continuano a far registrare un’intensa attività sismica: nelle ultime ore, infatti, si è verificato un nuovo sciame sismico, con scosse avvertite chiaramente da residenti e cittadini, alimentando le preoccupazioni per un fenomeno che resta sotto stretta osservazione.

Foto: Campi Flegrei