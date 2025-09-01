Dopo lo sciame sismico che dalla giornata di ieri sta interessando l’area dei Campi Flegrei, a Pozzuoli è stato sgomberato un palazzo situato sul lungomare, in via Napoli, abitato da sei nuclei familiari. L’edificio è attualmente sottoposto a controlli da parte dei vigili del fuoco – giunti con due squadre – e dell’ufficio tecnico comunale.

Campi Flegrei, danni dopo la scossa in un palazzo di via Napoli: sgomberate sei famiglie

In diversi appartamenti sono stati riscontrati danni strutturali, in particolare cedimenti dei solai con abbassamenti del livello del pavimento. Sul posto, oltre ai pompieri e ai tecnici del Comune, sono intervenuti anche la polizia municipale e la protezione civile per garantire la sicurezza dell’area.

La zona di via Napoli, epicentro di numerose scosse tra il pomeriggio e la notte scorsa, è stata tra le più colpite. Proprio dietro lo stabile evacuato si è verificato il crollo di una porzione del costone tufaceo: l’evento ha sollevato una grande nube di polvere e creato forte apprensione tra i residenti, ma per fortuna non si registrano feriti.