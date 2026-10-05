Campi Flegrei, scuola chiusa a Bacoli dopo il sisma: “Lavori ancora senza fondi”

A Bacoli resta aperto il nodo della scuola Bellavista, chiusa dopo il terremoto del 21 maggio nell’area dei Campi Flegrei. A distanza di oltre quattro mesi, i lavori strutturali necessari alla riapertura non sarebbero ancora stati finanziati. A sollevare il caso è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Come riportato da ANSA, il primo cittadino denuncia l’assenza, allo stato attuale, di una copertura finanziaria per gli interventi promessi sull’edificio scolastico.

Circa 250 bambini coinvolti

La scuola Bellavista ospita circa 250 alunni tra infanzia e primaria. Dopo la scossa di maggio, l’edificio era stato chiuso per motivi di sicurezza e gli studenti erano stati trasferiti in altre strutture del territorio. Il Comune chiede ora tempi certi per l’avvio dei lavori e per il reperimento delle risorse necessarie. La questione si inserisce nel più ampio quadro degli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici dell’area flegrea, interessata negli ultimi mesi da una intensa attività bradisismica.

Il tema della sicurezza scolastica nei Campi Flegrei

La vicenda della scuola Bellavista riporta al centro il tema della vulnerabilità degli edifici scolastici nei comuni dei Campi Flegrei e della necessità di accelerare gli interventi già annunciati, soprattutto negli immobili destinati ai più piccoli.