Scatta nuova allerta meteo in Campania per il penultimo weekend di ottobre. La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani mattina, sabato 21 ottobre, alle 6 di domenica 21 ottobre su tutta la regione.

Campania, weekend all’insegna del maltempo: da domani allerta per pioggia e grandine

Secondo la nota stampa diramata dalla Regione Campania, tra sabato e domenica potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi “a rapidità di evoluzione” anche associati a grandine e fulmini. Previsto anche un calo significativo delle temperature massime, dagli attuali 30 gradi ai 22-23 gradi.

Ci saranno possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.

“In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento (per cui già c’è un’allerta meteo in corso, ndr) – si legge sempre nella nota – si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico”.