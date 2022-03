Subirà un ulteriore peggioramento la perturbazione climatica che ha colpito la Campania dalla giornata di ieri. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo innalzando il livello di criticità ad arancione in alcune zone della regione.

Campania, allerta meteo da gialla ad arancione in alcune zone

Resta l’allerta meteo gialla in vigore fino a domani, primo aprile, per precipitazioni locali e temporali in provincia di Napoli, in Irpinia, in provincia di Caserta e in gran parte della provincia di Salerno. Passa invece da gialla ad arancione l’allerta meteo nella Piana del Sele e nel Cilento. Dalla mezzanotte di oggi, 31 marzo, fino alle 23.59 di domani dovrebbero infatti scatenarsi temporali anche intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico. ​La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in essere e quelli attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali.

Le previsioni

Il maltempo imperverserà con rovesci a carattere temporalesco anche nella giornata di sabato, 2 aprile. Un decisivo miglioramento delle condizioni meteo si avrà nella giornata di domenica, sebbene persisteranno pioggia e vento nelle prime ore del mattino. La svolta positiva dovrebbe invece aversi a inizio della prossima settimana ma con una parentesi di maltempo nella giornata di lunedì, 4 aprile.