Dopo la bocciatura del Tar dell’ordinanza regionale che teneva chiuse le scuole, c’è un dubbio in alcuni comuni campani dove i sindaci avevano emanato qualche giorno fa ordinanze ulteriorimente restrittive. Cosa succede in quei casi? Vale la sentenza del Tar e dunque si torna in classe o vale l’ordinanza del sindaco e si continua con la Dad?

Scuole a Giugliano e Qualiano

In Campania, e in particolare nella provincia di Napoli, sono più di 10 i comuni che hanno deciso di firmare provvedimenti di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Sono i casi, ad esempio, di Giugliano e Qualiano. E quindi domani cosa accade? Gli studenti delle scuole di questi due comuni continuano con la dad oppure no?

La risposta è sì: si continua con la dad come previsto dall’ordinanza del primo cittadino sia a Giugliano che a Qualiano. Questo perchè nelle due ordinanze sindacali non c’è riferimento a quella regionale per cui è stata prevista la sospensiva. E non essendo state impugnate le ordinanze dei sindaci restano valide.

Insomma per gli studenti di tutti gli istituti dei due comuni a nord di Napoli fino al 16 gennaio si proseguirà con la didattica a distanza.