Resteranno chiusi i parcheggi stagionali di Miseno e Miliscola. Il Tar della Campania ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dagli avvocati di nove attività locali – tra cui ristoranti, autorimesse e stabilimenti balneari – contro una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Bacoli, tra cui una diffida che vieta l’apertura di parcheggi autonomi nelle due località.

Parcheggi chiusi a Miseno e Miliscola: il Tar respinge il ricorso degli esercenti

La VI sezione del Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza con un’ordinanza cautelare, specificando che le convenzioni temporanee per l’utilizzo delle aree di sosta stagionali sono scadute il 31 dicembre 2024. Pertanto, spiegano i giudici, gli operatori che avevano gestito i parcheggi nella scorsa stagione non possono vantare un diritto automatico alla proroga o al ripristino delle stesse condizioni. A ciò si aggiunge l’approvazione del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale) e la pubblicazione, il 20 maggio 2025, di un bando pubblico per l’assegnazione temporanea di aree di sosta per il periodo giugno-ottobre 2025.

Tra le motivazioni, il Tar ha sottolineato che il danno economico lamentato dai ricorrenti non presenta i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti per sospendere gli atti contestati. Inoltre, i giudici hanno evidenziato che eventuali criticità legate alla viabilità, anche in relazione al recente bradisismo, non giustificano un ritorno alla situazione precedente, ma semmai confermano la necessità per l’amministrazione comunale di adottare misure coerenti con la nuova pianificazione urbana. Nel frattempo, il Comune di Bacoli ha attivato dallo scorso fine settimana un servizio navetta tra le aree di sosta di Cuma e Baia e i lidi di Miseno e Miliscola, per garantire l’accesso alle spiagge nonostante la chiusura dei parcheggi locali.