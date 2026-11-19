Blitz della Guardia di Finanza nella sede di Napoli della Camera di Commercio. La perquisizione effettuata dalle fiamme gialle rientrerebbe in un’inchiesta della Procura sulle elezioni dell’ultimo presidente, avvenute lo scorso aprile, e sulla relativa costruzione di consenso. Stando a quanto riporta l’Ansa, le ipotesi di reato, a vario titolo, sarebbero corruzione, falso e peculato.

Camera di Commercio di Napoli, la Finanza indaga su elezioni Fiola: ipotesi corruzione

L’indagine sarebbe partita da alcuni esposti presentati proprio all’indomani della vittoria dell’attuale presidente. Infatti, tra i destinatari del decreto di perquisizione della Procura figurerebbero anche i nomi del numero uno Ciro Fiola e del vice presidente. Diversi organi di stampa parlano di sette indagati in totale.

Stando alle prime informazioni disponibili, migliaia di voti potrebbero essere stati direzionati verso la presidenza ora in carica durante la tornata elettorale al centro dell’inchiesta. Dunque gli inquirenti starebbero verificando la possibilità che sia stato costruito consenso in modo fittizio.

A quanto pare, il magistrato ipotizzerebbe il reato di corruzione e peculato per Fiola e la segretaria generale, mentre per vicepresidente il concorso in falso. Da quanto si legge, gli inquirenti avrebbero il sospetto che la maggioranza consiliare sia frutto di una rappresentatività gonfiata per Aicast e Assimprese, con oltre 10.000 aziende dichiarate a fronte di circa 1.100 effettive.

Presunta rappresentatività gonfiata

In particolare, sempre secondo l’accusa, attraverso versamenti di quote associative avvenuti all’insaputa di imprese e aziende, Fiola avrebbe certificato un livello di rappresentatività gonfiato per l’associazione che alle elezioni dello scorso aprile ha ottenuto 19 seggi su 22. Nel mirino degli investigatori versamenti per quasi 2 milioni di euro.