Oggi una piccola tregua dal gelo in Campania. Ma da domani, giovedì 10 marzo, è in arrivo una nuova ondata di freddo dalla Siberia con un ulteriore abbassamento di temperature che porterà la colonnina di mercurio sotto lo zero.

Campania, piccola tregua dal gelo ma da domani peggiora

Da domani, nonostante il tempo soleggiato, tirerà vento freddo e le minime oscilleranno in tutte le province (Salerno, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta) tra 1 grado e -2. Previste nevicate alta quota. Ci sarà una stabilizzazione delle temperature nella giornata di venerdì finché tra sabato e domenica si registreranno le temperature più rigide dell’anno, con minime sotto lo zero anche in collina e in pianura. Nel Sannio e in Irpinia il termometro potrà segnare 5 o 6 gradi in meno. Previste nevicate sopra gli 800 metri.

Prossimo weekend: ancora freddo e possibili precipitazioni

Il giro di boa dell’inverno ci sarà a partire da lunedì 14, con una leggera ma graduale risalita delle temperature, che si manterranno però basse nel corso di tutta la prossima settimana. Le minime infatti non supereranno i 4 gradi e le massime i 15 gradi. Ad accompagnare l’ultima ondata di freddo invernale potrebbero esserci alcune precipitazioni tra giovedì e venerdì. La primavera è ancora lontana da venire. Secondo gli esperti, infatti, bisognerà attendere la fine di marzo per assaporare i tepori primaverili.