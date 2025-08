La fortuna bussa in provincia di Napoli nel concorso del Lotto di venerdì 1° agosto. Come riporta Agipronews, sono state centrate tre vincite per un totale superiore a 70mila euro.

Campania, oltre 70mila euro vinti al Lotto: premi a Casoria e Arzano

A Casoria, in via Circumvallazione Esterna, un fortunato giocatore ha realizzato tre ambi e un terno per un premio complessivo di 46.250 euro. Ad Arzano, sempre in provincia di Napoli, un ambo da 25mila euro è stato centrato in via Casandrino. A San Marzano sul Sarno (Salerno), infine, tre ambi e un terno in via Roma hanno fruttato 9.750 euro.

L’ultimo concorso ha distribuito in tutta Italia premi per 4,3 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 786,7 milioni di euro.