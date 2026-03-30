La fortuna bacia la Campania nelle estrazioni del Lotto di sabato 28 marzo. Il colpo più consistente arriva da Mugnano di Napoli, dove sono stati centrati 180mila euro grazie a una quaterna sulla ruota di Bari.

Mugnano, quaterna fortunata in via San Lorenzo: vinti 180mila euro

La vincita è stata ottenuta con una giocata minima da appena 1,50 euro presso la tabaccheria Conte di via San Lorenzo. L’identità del fortunato vincitore resta al momento sconosciuta. Grande soddisfazione per il titolare dell’esercizio, Alessandro Conte: «È una ricevitoria di passaggio la nostra. Ma siamo felici della vincita, è la più alta registrata da 17 anni, da quando abbiamo aperto», ha dichiarato.

La seconda vincita, da 120mila euro, è stata invece realizzata a Scafati, in provincia di Salerno. Anche in questo caso decisiva una quaterna, ma sulla ruota Nazionale, centrata con una giocata da appena 1 euro in un esercizio di Piazza Vittorio Veneto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 7,5 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a quota 351,5 milioni di euro.