Vince due milioni di euro con un semplice “Gratta e Vinci”. E’ successo a Capaccio Pastum, in provincia di Salerno in una ricevitoria di via Magna Grecia, 140.

Capaccio, vince due milioni con un “Gratta e Vinci”

Il tagliando vincente appartiene a “Il Miliardario Mega”. Nessuna indiscrezione sul nome del fortunato giocatore. Non si sa se sia stata una persona del posto o un turista ad aggiudicarsi la cifra con cui ha cambiato la sua vita.

In molti si stanno chiedendo come sia possibile aggiudicarsi una cifra così alta. Se ne “I tuoi numeri” trovi il “Numero Jolly” vinci infatti 10 volte il premio corrispondente. Il cliente della ricevitoria di Capaccio Paestum ha centrato la vincita massima per quanto riguarda questo tipo di tagliando, portandosi infatti a casa – sottolinea Agimeg – una super vincita da 2 milioni.