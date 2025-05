Campania in festa grazie al Lotto. L’estrazione di giovedì 15 maggio 2025 ha portato una pioggia di vincite nella regione, per un totale di 30mila euro distribuiti tra le province di Salerno e Napoli. A riportarlo è Agipronews, che segnala tre colpi fortunati in due località diverse.

Lotto: tripletta da 30mila euro in Campania

La vincita più consistente è stata centrata a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore ha messo a segno una quaterna sulla ruota di Cagliari, portandosi a casa ben 12mila euro. Il tagliando vincente è stato giocato in un punto vendita situato in Via Gioacchino Murat, nel cuore del comune cilentano.

A Napoli, invece, sono state registrate due vincite gemelle da 9mila euro ciascuna. I biglietti vincenti sono stati giocati presso un esercizio di Cupa Detta Santa Cesarea.