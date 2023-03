Continua la fase di reclutamento di nuovo personale da parte di Sole 365, il noto brand di supermercati presente in Campania. Diversi i profili ricercati a Napoli. Ma posizione aperte anche a Scafati, Nola e Salerno.

Sole 365 cerca nuovi profili

Le figure ricercate sono molteplici: banconisti e addetti ai reparti; scaffalisti, cassieri e amministrativi. Per alcune posizioni è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore; per altri il diploma di laurea. La piattaforma distributiva di Sole 365, legata al gruppo Selex, nasce nel 2013. Oggi può contare su 70 punti vendita presenti in tutta la Campania. Si tratta di una realtà in costante crescita. Lo scorso 8 marzo ha inaugurato un nuovo negozio a Nola, in via Cimitile. Di seguito i profili ricercati a Napoli città:

Addetto sala;

Addetto cassa;

Addetto cucina – Cuoco;

Sommelier;

Addetto macelleria;

Addetto gastronomia;

Addetto panetteria;

Addetto ortofrutta;

Addetto pescheria.

A Salerno, Nola e Scafati

Come già anticipato alcune settimane fa, di seguito l’elenco delle posizioni aperte presso gli altri punti vendita di Nola (Napoli), Salerno e Scafati (Salerno). Per presentare la propria candidatura è necessario accedere al portale di Sole 365 e inviare il proprio curriculum nella sezione “Lavora con noi”. Sarà poi l’ufficio risorse umane a contattare i candidati per un eventuale colloquio. Di seguito i profili ricercati negli attuali punti vendita.