Il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Pianese ha annunciato di aver presentato una formale querela presso la Procura della Repubblica a seguito di quelli che definisce “attacchi gratuiti, personali, falsi e infondati” ricevuti nelle ultime ore. Lo ha comunicato attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

Giugliano, attacchi social e accuse lanciate da profili fake: Pianese sporge querela in Procura

Pianese ha dichiarato di essere stato bersaglio di “accuse infamanti” e di “associazione a fatti recenti di cronaca” dai quali, sottolinea, è completamente estraneo. Nel suo messaggio, denuncia anche la diffusione di “articoli vecchi e parziali” che ometterebbero “la verità storica, giudiziaria e morale” che lo riguarda, ribadendo di essere “un uomo inattaccabile”.

Il candidato ha inoltre sporto denuncia alla Polizia Postale per presunte diffamazioni provenienti da profili fake. “È stata offesa la mia famiglia, il mio onore, la mia onestà”, ha scritto Pianese, spiegando però di voler rispondere a queste accuse non con attacchi personali, ma attraverso gli strumenti della legalità. “Lo devo ai cittadini”, prosegue, “che vengono imbrogliati da chi non ha altro da offrire se non una campagna diffamatoria perché teme il confronto sui contenuti”.