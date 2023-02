I supermercati Sole365 cercano personale in tutta la Campania: come candidarsi

La nota catena di supermercati Sole365 cerca personale da assumere in diversi punti vendita della Campania. Si ricercano figure da inserire negli store di Nola, Napoli, Scafati e Salerno. Il brand, di proprietà della società AP commerciale s.r.l, è in continua crescita e per questa ragione è alla ricerca di uomini e donne da assumere all’interno delle attività.

I supermercati Sole 365 cercano personale in tutta la Campania: le figure ricercate Scafati: Ricerchiamo addetti ortofrutta da inserire nei nostri punti vendita a Scafati.

Ricerchiamo addetti ortofrutta da inserire nei nostri punti vendita a Scafati. Salerno: Si ricercano nuove colleghe e nuovi colleghi da inserire nei nostri punti vendita a Salerno. Addetto sala; Addetto cassa; Addetto cucina – Cuoco; Sommelier; Addetto macelleria; Addetto gastronomia; Addetto panetteria; Addetto ortofrutta; Addetto pescheria.

Napoli: Si ricercano nuove colleghe e nuovi colleghi da inserire nei nostri punti vendita a Napoli. Ricerchiamo: Addetto sala; Addetto cassa; Addetto cucina – Cuoco;Sommelier;Addetto macelleria; Addetto gastronomia;Addetto panetteria; Addetto ortofrutta; Addetto pescheria.

Nola: Si ricercano nuove colleghe e nuovi colleghi da inserire per la prossima apertura a Nola (NA). Ricerchiamo: Addetto sala; Addetto cassa; Addetto cucina – Cuoco; Sommelier; Come inviare la propria candidatura È possibile inviare la propria candidatura cliccando sul link che rinvia alla piattaforma Sole365/lavora con noi. Sarà necessario inoltrare online il proprio curriculum e le proprie generalità. Da quel momento, la propria candidatura sarà presa in carico dall'ufficio del personale.