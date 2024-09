Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità gialla per rischio idrogeologico valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani su tutto il territorio regionale.

Campania, allerta meteo gialla a partire dalle 18 di oggi

Come spiega il comunicato, si prevedono precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni potrebbero essere anche intensi. Oltre alla criticità idrogeologica, l’avviso riguarda anche “venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche” e conseguente mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le precipitazioni saranno concentrate soprattutto nella fascia oraria serale, con una probabile intensificazione attorno alle 23. Il maltempo sarà accompagnato da un progressivo calo delle temperature, sia massime che minime. In particolare tra venerdì e sabato i valori crolleranno anche di 5/6 gradi.