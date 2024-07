Nella seduta di ieri, il Consiglio regionale della Campania ha approvato una legge che abolisce l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola degli studenti dopo cinque giorni di assenza per malattia.

Campania, abolito obbligo certificato medico per il rientro a scuola dopo cinque giorni

Il provvedimento è stato accolto con grande favore dai pediatri, che da tempo auspicavano una semplificazione delle procedure per il rientro a scuola dei bambini. Antonio D’Avino, Presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), ha espresso la sua soddisfazione: “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Campania della legge che abolisce l’obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza per malattia.”

D’Avino ha sottolineato come questa decisione non solo riduca il carico burocratico per le famiglie, ma permetta anche ai medici di concentrarsi maggiormente sulle cure dei pazienti piuttosto che sulle formalità amministrative. “La semplificazione delle procedure è fondamentale per ottimizzare il tempo che i medici possono dedicare alla cura dei bambini. Eliminare l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un’assenza per malattia è un passo avanti importante in questa direzione” ha aggiunto.

Inoltre, il nuovo provvedimento potrebbe contribuire a ridurre l’affollamento degli studi medici, spesso presi d’assalto nei periodi di picco influenzale o durante altre emergenze sanitarie stagionali.