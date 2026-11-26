Maxi operazione di contrasto alla criminalità organizzata a Casal Di Principe nei confronti di un imprenditore locale ritenuto vicino al Clan dei Casalesi, in particolare della Fazione Schiavone. È stato sequestrato un patrimonio di beni che ammontava a circa 28 milioni di euro, i cui introiti proverrebbero dall’attività criminale del clan casertano.

Casal Di Principe, patrimonio di 28 milioni di euro sequestrato alla criminalità organizzata

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato di Caserta e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta mentre il sequestro è stato disposto su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete) e della Questura di Caserta.

L’imprenditore si chiama Salvatore Borrata, ha 67 anni ed è originario di Casal Di Principe. È già stato condannato in precedenza per associazione a delinquere di stampo mafioso ed è ritenuto vicino alla fazione Schiavone del Clan dei Casalesi.

L’attività degli investigatori patrimoniali è stata incentrata sulla netta sproporzione tra la capacità reddituale e finanziaria del destinatario della misura e del suo nucleo familiare rispetto al quadro delle proprietà accumulate. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, tutto il patrimonio acquisito negli anni proverebbe attraverso i proventi illeciti derivanti dall’attività criminosa del clan. Nel mirino dell’autorità giudiziaria sono finiti diversi complessi aziendali, più di 100 immobili, numerosi rapporti finanziari nonché auto di lusso ed imbarcazioni, tutte dislocate tra la provincia di Caserta e Latina. Tutti beni posti sotto sequestro dalle autorità.

La Procura: “Contrastiamo i patrimoni illeciti per tutelare gli imprenditori onesti”

L’attività investigativa risponde al quadro più ampio finalizzato individuare e sottrarre nelle mani della criminalità organizzata beni ottenuti attraverso le attività illecite. In una nota della Procura a firma del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, viene sottolineato l’importanza dell’attività di contrasto dei patrimoni di origine illecita che consente di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate e, al tempo stesso, di liberare l’economia legale da indebite infiltrazioni della criminalità, consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza.