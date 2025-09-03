Tragedia a Lentiscosa, frazione di Camerota, dove una donna di 61 anni ha perso la vita a causa di un soffocamento da cibo. La vittima è Maria Gabriella Mercaldo, originaria di Benevento.

Camerota, ingoia un boccone di mozzarella e muore soffocata: muore 61enne

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie subito dopo aver ingerito un boccone di mozzarella. I familiari presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La famiglia della 61enne, da tempo, aveva acquistato una casa nel Comune di Camerota, dove la donna trascorreva abitualmente le vacanze. La notizia ha suscitato sgomento tra residenti e turisti presenti in paese. Un momento di vacanza e relax che purtroppo si è trasformato in tragedia. Un episodio simile si è verificato ad agosto, a Marcianise. A perdere la vita fu la 63enne Lucia Valentino.