Si chiamava Lucia Valentino la donna di 63 anni morta soffocata da un boccone di mozzarella a Marcianise, in via Zanadai. Ad anticipare la notizia è Edizionecaserta.

Marcianise, soffocata da un pezzo di mozzarella: Lucia muore a 63 anni

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in cucina e stava preparando la cena nella serata di ieri (22 agosto) quando, mentre erai ai fornelli, avrebbe ingerito un pezzo di mozzarella che le è andato di traverso e ha ostruito le vie respiratorie.

I primi a prestare soccorso sono stati i familiari, che hanno poi allertato subito i soccorsi. I sanitari del 118, però, hanno constatato il decesso di Lucia senza poter fare nulla per salvarla. La salma è stata trasportata presso la Casa Funeraria Cerreto. Le esequie saranno celebrate domani 24 agosto nel Santuario Nostra Signora di Fatima a Marcianise.