Quarto, donna di 45 anni rischia di soffocare durante pranzo domenicale: salvata dal 118

Attimi di paura a Quarto, in corso Italia, dove una donna di 45 anni ha rischiato di perdere la vita dopo essere rimasta soffocata da un boccone di carne durante un pranzo domenicale in famiglia. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione privata. Secondo quanto ricostruito, il boccone avrebbe completamente ostruito le vie aeree della donna, facendo scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un’auto medica. Decisivo il tempestivo intervento dell’équipe composta dall’anestesista Mariarosaria Russo e dall’infermiere Giovanni Broscritto, che hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e le manovre di disostruzione per liberare le vie respiratorie. Grazie alle manovre salvavita effettuate dal personale sanitario, la 45enne è stata rianimata e sottratta al pericolo. Grande apprensione tra i familiari presenti in casa, che hanno assistito ai drammatici momenti prima dell’arrivo dei soccorsi.