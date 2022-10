Calvizzano. La presentazione del libro “La Banalità della Mafia” scritto da Catello Maresca avrà luogo a Calvizzano martedì 25 ottobre alle 10:30 e si terrà nella Sala Consiliare del casa comunale.

Prevista anche la partecipazione di tanti studenti delle classi medie dell’I.C. Marco Polo, che avranno la possibilità di ascoltare le parole di un uomo che è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta contro la mafia casalese contribuendo in maniera determinante alla decapitazione dei vertici della cosca e al sequestro di centinaia di milioni di euro dei patrimoni criminali.

Si parlerà con lui proprio di che cos’è la mafia, anzi: che cosa sono le mafie? Come funzionano; come nascono, da chi sono formate, come e perché operano. Quali sono le differenze tra le mafie italiane e quelle estere? Ma soprattutto, come si combattono e chi sono i coraggiosi che, con impegno e dedizione, si sono dedicati nel corso degli anni a contrastare questo terribile nemico, giungendo perfino, a volte, a sacrificare la propria vita.

Interverranno inoltre il Sindaco Giacomo Pirozzi, l’Assessore alla Cultura Francesca Nastro, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Marano, la dirigente scolastica dell’I.C. Marco Polo Prof.ssa Francesca Schiattarella e il Parroco Don Ciro Tufo.

“Ribadiamo il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione per la presenza del Dott. Maresca che ha scelto proprio il nostro Comune per parlare di una tematica così importante e per presentare per la prima volta in assoluto il suo nuovo libro “La Banalità della Mafia”” – ha dichiarato il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi

