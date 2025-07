Un grave lutto ha colpito la comunità di Calvizzano, che piange la prematura e improvvisa scomparsa di Luca Napolano, 36 anni, nipote del vicesindaco Pasquale Napolano. Il giovane è deceduto a causa di una grave infezione.

Calvizzano in lutto per la morte improvvisa di Luca: stroncato da un’infezione a 36 anni

La notizia, diffusasi rapidamente nella giornata di ieri, ha provocato profondo dolore e commozione in città. Luca era conosciuto e amato da molti: un ragazzo solare, energico e sempre disponibile, capace di trasmettere affetto e positività con la sola presenza. In tanti lo ricordano per il suo sorriso contagioso e il suo spirito generoso.

A testimonianza della stima e dell’affetto che lo circondavano, sono numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e giunti alla famiglia. Non è mancata la vicinanza delle istituzioni locali. Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha voluto esprimere pubblicamente la partecipazione dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza al dolore della famiglia Napolano.

«Ci uniamo al dolore del vicesindaco Pasquale Napolano e della sua famiglia per una perdita tanto grande quanto ingiusta – ha dichiarato il primo cittadino –. Il ricordo di Luca resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato».

Una tragedia che ha colpito nel profondo non solo i familiari, ma tutta la comunità, che si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. I funerali di Luca si terranno nei prossimi giorni, in una cerimonia che si preannuncia particolarmente partecipata.