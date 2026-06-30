Caldo record a Giugliano, città nella morsa dell’afa: i rimedi dei giuglianesi

Caldo torrido e temperature che sfiorano i 35-36 gradi. Anche se Giugliano non rientra tra le città da bollino rosso ma le giornate sono comunque segnate dall’afa, dal sole cocente e da un’umidità che rende ancora più difficile sopportare le ore centrali della giornata. In strada, soprattutto tra le 12 e le 17, sono in pochi ad avventurarsi sotto il sole.

Per chi non può rinunciare a uscire, l’obiettivo è uno solo: cercare riparo all’ombra e trovare un po’ di refrigerio. C’è chi prova a bagnare i polsi sotto le fontanine e chi preferisce passeggiare solo nelle prime ore del mattino o in serata e chi cerca rifugio nei luoghi climatizzati.

Gli esperti raccomandano alcune semplici precauzioni: bere molta acqua anche senza avvertire lo stimolo della sete, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura. Particolare attenzione va riservata ad anziani, bambini e persone fragili, le categorie più esposte ai rischi delle ondate di calore.

L’auspicio, intanto, è che il caldo conceda una tregua nei prossimi giorni.