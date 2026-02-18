Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Caivano, dove un uomo ha tentato di portare via un bambino di 5 anni all’interno del supermercato Md di via Atellana. Erano circa le 19.30 quando la centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano riceve una richiesta di aiuto: “Ha tentato di rapire un bambino!”. La gazzella raggiunge in pochi minuti il supermercato. Due donne stanno uscendo dal market con i rispettivi figli, di 5 e 8 anni, quando un uomo si avvicina improvvisamente.

“Questo non è tuo figlio, dammelo”

Secondo quanto ricostruito dai militari attraverso le testimonianze e le immagini di videosorveglianza, il 45enne – cittadino ghanese con precedenti – si sarebbe avvicinato alla madre del bambino più piccolo, pronunciando frasi sconnesse e pretendendo che il bimbo gli fosse consegnato. Visibilmente ubriaco, l’uomo avrebbe tentato più volte di prendere in braccio il piccolo di 5 anni. Il bambino, spaventato, ha iniziato a urlare “Mamma”, mentre la donna e l’amica si sono frapposte per proteggerlo. La scena è proseguita anche all’interno del supermercato, dove una cassiera è intervenuta facendo da scudo tra l’uomo e la famiglia.

La fuga e l’arresto

Dopo il tentativo fallito, il 45enne si è allontanato dal market. Intanto la madre, sotto shock, ha raggiunto il marito che attendeva in auto all’esterno del supermercato ed è rientrata a casa.

Grazie alla tempestiva segnalazione al 112 e alle immagini delle telecamere, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire rapidamente l’accaduto. Poco dopo hanno rintracciato l’uomo ancora nei pressi del supermercato. Il 45enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di tentato sequestro di persona. L’intervento rapido dei militari della compagnia di Caivano ha evitato conseguenze peggiori. Fondamentali si sono rivelate le immagini dei sistemi di videosorveglianza e la collaborazione dei dipendenti e dei testimoni presenti.