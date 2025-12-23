Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euro

Arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Caivano, dove la Polizia di Stato ha fermato un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici.

Lo scambio sospetto in via Atellana

A far scattare l’intervento sono stati due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, che transitando in via Atellana hanno notato l’uomo mentre, in cambio di una banconota, cedeva qualcosa a un giovane che si è poi allontanato rapidamente.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’attività di spaccio e, con l’ausilio del Commissariato di Afragola, hanno raggiunto e bloccato il sospettato.

Droga e contanti addosso e in casa

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di hashish da circa 10 grammi e 15 euro in contanti. I controlli sono poi proseguiti presso la sua abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 86 grammi, marijuana per circa 5 grammi e circa 7.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Alla luce del materiale sequestrato, il 60enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.