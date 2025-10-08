Un altro duro colpo al traffico di droga nel cosiddetto “Bronx” di Caivano. I Carabinieri della Compagnia locale, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno scoperto un sofisticato deposito di stupefacenti nascosto all’interno di un vano a doppio fondo con apertura elettronica nel vano scala di uno dei palazzi del complesso popolare.

Caivano, smantellata piazza di spaccio nel “Bronx”: la cocaina nascosta nel vano con apertura elettronica

All’interno del nascondiglio sono stati trovati 16 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi, ancora da tagliare. Poco distante, sotto un corrimano, i militari hanno rinvenuto 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22.

In un sottoscala, inoltre, era stata allestita una postazione di sorveglianza con telecamere HD e monitor collegati alle strade circostanti, utilizzata per controllare i movimenti delle pattuglie e avvisare i pusher in caso di blitz. Un sistema tecnologico che non ha impedito ai carabinieri di portare a termine con successo l’operazione. Nel corso del servizio, volto a contrastare le piazze di spaccio e il degrado, sono stati ispezionati 98 veicoli e sanzionati 21 conducenti.