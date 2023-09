Mentre lo Stato fa sentire la sua voce con un blitz inteforze che coinvolge 400 persone, nella serata di ieri una sparatoria ha rotto il silenzio del quartiere dell’Annunziata a Caivano. A rimanere ferito un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Caivano, spari in serata: ferito un uomo di 40 anni

Un commando armato composto da diversi motocicli è entrato in azione nella serata di ieri nel cuore di Caivano, tra via Cairoli e via Garibaldi, traverse del centralissimo corso Umberto. Ignoti hanno esploso all’impazzata diversi colpi d’arma da fuoco durante una scorribanda criminale sotto gli occhi terrorizzati dei residenti.

Nel corso della sparatoria un 43enne con precedenti penali è rimasto ferito alle gambe ed è stramazzato al suolo. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Frattamaggiore e non è in pericolo di vita. L’episodio sarebbe riconducibile a una stesa messa a segno da gruppi di malviventi per affermare il proprio controllo sul territorio o per lanciare una sfida a una banda rivale.