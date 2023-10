In manette marito e moglie, accusati di detenzione di droga a fini di spaccio. Questa mattina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno

dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ventottenne residente a Caivano.

Caivano, spaccio di droga: la moglie getta la cocaina nel lavello. Due arresti

L’arrestato era già sfuggito a una perquisizione eseguita nella sua abitazione lo scorso 5 settembre, nel corso di un’operazione “Alto Impatto”, durante la quale tentò, scappando sui tetti del complesso residenziale, di liberarsi di una busta contenente hashish e cocaina, poi recuperata dai finanzieri.

La moglie convivente dell’uomo aveva tentato di disperdere la droga, gettandola repentinamente nel lavello della cucina e aprendo il rubinetto per disciogliere la sostanza. In quella circostanza i militari avevano tratto in arresto la donna, recuperando parte della sostanza stupefacente. Ora, a distanza di più di un mese, il marito è stato bloccato e arrestato.