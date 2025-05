Da Napoli a Cagliari con ovuli di cocaina nascosti nel bagnoschiuma: arrestato un 39enne

Era partito questa mattina dal porto di Napoli, ma il suo viaggio si è concluso con le manette ai polsi non appena sbarcato a Cagliari. Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di 39 anni, residente nel capoluogo sardo, fermato dai carabinieri con l’accusa di traffico di stupefacenti.

Da Napoli a Cagliari con oltre un chilo di cocaina nascosta nel bagnoschiuma: arrestato un 39enne

L’uomo trasportava con sé circa 1,1 kg di cocaina suddivisa in oltre 100 ovuli, accuratamente nascosti dentro flaconi di bagnoschiuma che aveva riposto nei bagagli. Pensava così di eludere i controlli, contando sul profumo del sapone per coprire l’odore della droga.

Tuttavia, una volta giunto al molo Rinascita di Cagliari, il piano è stato smascherato grazie all’intervento dell’unità cinofila dell’Arma. I cani antidroga hanno immediatamente segnalato qualcosa di sospetto, spingendo i militari ad approfondire i controlli sul suo bagaglio. Il controllo ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente e all’arresto immediato dell’uomo, poi trasferito nel carcere di Uta. Secondo le prime stime, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato nero decine di migliaia di euro.

Le indagini, ora coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, sono in corso per risalire alla rete criminale coinvolta, in particolare per identificare chi abbia fornito la droga e chi fosse il destinatario finale del carico.