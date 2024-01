I quattro fratellini della bambina di 5 anni, che ieri mattina è precipitata dal secondo piano di una palazzina di Caivano, sono stati allontanati dall’abitazione familiare e trasferiti in case famiglia.

Caivano, bimba precipita da secondo piano: i fratelli trasferiti in case famiglia

La bambina è miracolosamente rimasta illesa grazie ai fili per stendere il bucato del balcone sottostante che hanno ammortizzato la sua caduta. Attualmente è ricoverata al Santobono, ma non è in pericolo di vita.

Su indicazione dei servizi sociali, la Polizia Municipale ha preso in consegna i fratelli, che hanno dai 3 ai 14 anni, e li ha accompagnati in altrettante case famiglia, alcune delle quali al di fuori della provincia di Napoli.

Al momento dell’incidente, la piccola si trovava sola in casa, poiché era influenzata, e stava giocando con la sorellina. La madre si era allontanata per andare in farmacia, mentre il padre era al lavoro in un caseificio. Entrambi i genitori, originari del Burkina Faso, risiedono in Italia con regolare permesso di soggiorno.