Momenti di grande apprensione nella serata di sabato 17 maggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In un edificio situato in via Madonna del Principio, un ascensore con a bordo quattro persone è improvvisamente precipitato dal terzo al primo piano. La tragedia è stata evitata solo grazie all’intervento del cavo di sicurezza, che ha impedito alla cabina di finire rovinosamente a terra.

Torre del Greco, precipita ascensore dal terzo piano: intera famiglia in ospedale

All’interno dell’ascensore si trovava una famiglia composta da padre, madre e due figli. Tutti e quattro hanno riportato ferite e contusioni, oltre a essere visibilmente scossi per l’accaduto. Sono stati prontamente soccorsi dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118, che li hanno trasportati negli ospedali napoletani del Mare e Cardarelli per accertamenti e cure. I medici li tengono sotto osservazione anche per monitorare le loro condizioni psicologiche, fortemente compromesse dallo shock.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per chiarire le cause del malfunzionamento. Al momento, la dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.