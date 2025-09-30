Caivano, “Alto impatto” interforze: effettuate perquisizioni e sequestrate sigarette fuorilegge

Operazione Alto Impatto questa mattina a Caivano. L’intervento ha visto la massiccia partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Polizia Metropolitana. Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, effettuate decine di perquisizioni e sequestrati quantitativi di tabacchi lavorati esteri (TLE). Sono stati inoltre eseguiti accertamenti sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

All’operazione, scattata alle prime ore dell’alba, hanno contribuito anche personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana, a conferma della complessità e dell’importanza del servizio. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio di Caivano, volto a garantire sicurezza e legalità per cittadini e residenti. È questa la risposta dello Stato dopo l’escalation criminale di questi giorni che ha visto prima la stesa in viale Margherita e poi la consegna del proiettile a Don Maurizio Patriciello nel corso della messa di domenica. L’Alto Impatto è il risultato del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che il prefetto Michele Di Bari ha tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli.