Raffica di controlli sul territorio con l’operazione ad “Alto Impatto” a Quarto che ha visto impegnati Carabinieri e Polizia Locale, anche con il supporto delle unità cinofile. Un’azione mirata alla prevenzione dei reati che ha portato a sequestri, denunce e sanzioni.

Quarto, controlli ad “Alto Impatto”: sequestrati coltelli e arnesi da scasso, 4 denunciati

Il bilancio parla di 43 persone identificate e 41 veicoli controllati, di cui 5 sottoposti a sequestro. Elevate inoltre 11 contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 12mila euro. Due persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Quattro, in totale, i denunciati. Due dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio, mentre un 27enne incensurato è stato trovato in possesso di un coltello di 9 centimetri e denunciato per porto abusivo di armi.

Nei guai anche un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato durante un controllo: aveva con sé due targhe rubate, numerose chiavi alterate e arnesi da scasso. Dovrà rispondere di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Sabino: “Sono stati sequestrati coltelli e arnesi da scasso, impedendo la commissione di gravi reati ai danni dei nostri cittadini”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come “anche grazie a questi controlli e alle centinaia di telecamere di videosorveglianza aumenta la sicurezza urbana”. All’operazione hanno preso parte i militari della Tenenza di Quarto, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli e la Polizia Locale guidata dal maggiore Ludovico Di Maio.