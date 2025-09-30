Il Parco Verde di Caivano torna sotto i riflettori delle forze dell’ordine dopo i gravi episodi degli ultimi giorni che hanno scosso il quartiere. Prima la doppia stesa di sabato pomeriggio, poi la minaccia simbolica rivolta a don Maurizio Patriciello, a cui durante la messa dei bambini è stato consegnato un fazzoletto con un proiettile all’interno.

Caivano, controlli a tappeto al Parco Verde: maxi operazione in corso dopo gli episodi di violenza

Un segnale inquietante che ha spinto le istituzioni a rafforzare immediatamente i controlli. Già nella giornata di ieri, lunedì 29 settembre, era stata disposta una bonifica dell’area, con verifiche e perquisizioni mirate.

Dalle prime luci dell’alba di oggi è invece scattata una vasta operazione ad “Alto impatto”, condotta in sinergia da carabinieri, polizia e guardia di finanza. Posti di blocco, pattugliamenti e perquisizioni sono in corso in diversi punti del quartiere con l’obiettivo di riaffermare la presenza dello Stato in un territorio spesso segnato da episodi di criminalità organizzata. L’attività, fanno sapere gli investigatori, proseguirà nelle prossime ore e si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio.