Paura nella notte di sabato 25 ottobre al Parco Verde di Caivano, dove un uomo di 34 anni, originario di Napoli, ha aggredito violentemente l’ex moglie davanti alla Parrocchia “San Paolo Apostolo”. La donna, giunta a piedi nei pressi della chiesa, è stata improvvisamente spinta a terra e colpita con calci e pugni.

Caivano, aggredisce l’ex moglie con calci e pugni davanti alla chiesa: arrestato 34enne

Fortunatamente, nei pressi del luogo sacro si trovavano gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di vigilanza, che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare l’aggressore e mettere in salvo la vittima. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere le cure mediche necessarie. Il 34enne, invece, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali aggravate.