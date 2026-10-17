Tenta di sfuggire a un controllo della Polizia gettando a terra un contenitore con della droga, ma viene raggiunto e arrestato dopo un inseguimento durato circa dieci minuti. È quanto accaduto ad Aversa, nel Casertano, dove i caschi blu hanno arrestato un 21enne residente in provincia di Napoli, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Aversa, sorpreso con crack e contanti: 21enne arrestato dopo fuga

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio. Durante un controllo all’interno di un complesso di edilizia popolare, i poliziotti hanno notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati allo spaccio.

Alla vista degli agenti, il 21enne avrebbe cercato di disfarsi di un piccolo contenitore metallico, lasciandolo cadere a terra, per poi tentare la fuga a piedi. I poliziotti hanno immediatamente recuperato l’oggetto e si sono lanciati all’inseguimento del giovane, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo dopo circa dieci minuti.

La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di rinvenire altra droga, in particolare crack, e una consistente somma di denaro contante, suddivisa in banconote di diverso taglio. Inevitabile l’arresto per il 21enne.