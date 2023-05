È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Nicola Liguori, il giovane di 40 anni di Frattamaggiore, morto il 7 maggio scorso dopo 11 mesi di agonia.

Bruciato vivo a Frattamaggiore, domani i funerali di Nicola Liguori

L’uomo era rimasto gravemente ferito nel giugno 2022. Gli avevano dato fuoco mentre era seduto su una panchina in videochiamata con la fidanzata. Nicola fu soccorso e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore con ustioni di terzo grado ai fianchi e alla testa. Prima di essere raggiunto dai sanitari ebbe la lucidità di rotolarsi a terra smorzando in parte le fiamme. I residenti furono richiamati dalle sue urla di dolore. I funerali del 40enne saranno celebrati nella giornata di domani alle ore 11 nella parrocchia del Carmine di Frattamaggiore, nota come chiesa di San Ciro.

Intanto resta in cella Pasquale Pezzella: il 36enne sarebbe l’esecutore del folle gesto. L’esame autoptico sarà fondamentale per valutare la posizione dell’indagato in attesa del processo. Se il decesso si rivelasse direttamente collegabile con l’aggressione, e non riconducibile a circostanze diverse, l’accusa passerebbe da tentato omicidio a omicidio.