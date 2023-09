L’autunno è tornato, ma durerà poco. Almeno in queste prime settimane. Un altro anticiclone infatti farà irruzione al Centro-Sud a partire da martedì, riportando beltempo e temperature sopra i 25 gradi.

L’autunno dura poco: da martedì torna l’estate

Il ciclone che dal Nord si è imposto nel primo weekend autunnale con rovesci temporaleschi e grandinate sta per lasciare le regioni del Mezzogiorno. Sull’Italia andrà a imporsi un campo di alta pressione su gran parte del Vecchio Continente. Il freddo e la pioggia faranno dietrofront e apriranno il fronte a un clima estivo già a partire da martedì 26 settembre.

Con l’anticiclone i valori massimi riusciranno a salire sopra la media del periodo di quasi 10°C. Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 29-32°C e gradualmente anche al Sud e in Campania. Pure le temperature notturne, in sensibile calo in questi giorni, riprenderanno a salire avvicinandosi ai 20°C.

Quanto durerà?

Questa nuova fase di tempo stabile e caldo potrebbe durare almeno fino al 6-7 ottobre, favorendo di nuovo le giornate di mare. Dalla seconda decade del prossimo mese potrebbe tornare una nuova fase molto instabile.