Al via i saldi estivi al Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano

Giugliano. L’estate entra nel vivo e al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano è tempo di grandi affari! Da venerdì 5 luglio a lunedì 2 settembre, arrivano i tanto attesi saldi estivi, con sconti fino al -50% su tantissimi articoli delle migliori marche.

Che tu stia cercando il look perfetto per le vacanze, il costume da bagno di tendenza, accessori per il tempo libero o semplicemente abbia voglia di rinnovare il guardaroba con stile… a Grande Sud c’è sempre qualcosa per tutti i gusti – e per tutte le tasche!

Moda, tecnologia, casa, sport e tanto altro: oltre 120 negozi ti aspettano per un’estate all’insegna del risparmio e dello shopping intelligente. Il tutto in un’atmosfera fresca, accogliente e con ampi spazi per il relax e il divertimento di tutta la famiglia.

E dopo lo shopping? Concediti una pausa nei nostri bar e ristoranti, o scopri gli eventi estivi che tutti i weekend, dal 20 luglio al 10 agosto, animano il Parco con musica, spettacoli e tanto intrattenimento per grandi.

Ti aspettiamo tutti i giorni al Parco Commerciale Grande Sud, in via Santa Maria a Cubito– Giugliano in Campania.

Scopri di più su centrograndesud.it

COMUNICATO STAMPA