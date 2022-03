Agguato in pieno giorno a Boscotrecase, nel napoletano. Erano le 15.30 quando i sicari sono entrati in azione e hanno fatto fuoco contro un pregiudicato. I fatti sono accaduti in via Rio, nei pressi di Piazza Municipio.

Agguato a Boscotrecase: ucciso a colpi di pistola

È caduto sotto i colpi di pistola dei killer un uomo già noto alle forze dell’ordine. Al momento l’identità della vittima ancora non è stata resa nota. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata per le indagini e rilievi del caso. La matrice sarebbe di natura camorristica.

Si tratta del secondo omicidio in provincia di Napoli in meno di 24 ore. Nella serata di ieri, Vincenzo Cerqua, 36 anni, noto spacciatore di Casoria, è stato freddato mentre si trovava all’interno della sua auto. L’uomo è stato raggiunto dagli aggressori in scooter che avrebbero sparato diversi colpi. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro 45. L’ipotesi degli investigatori è che sia stata un’esecuzione ordinata dal clan Moccia.