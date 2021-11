L’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Campania e sta creando parecchie problematiche anche nella città di Giugliano: la tempesta Poppea, prevista dalla giornata di oggi, ha portato disagi tra Napoli e provincia. Diverse, infatti, sono state le segnalazioni di allagamenti in tutta l’area Nord e, in particolare nel territorio giuglianese.

Disagi e allagamenti a Giugliano

Da stamattina, una violenta pioggia si è abbattuta su Giugliano, creando disagi e allagamenti: diverse le segnalazioni in varie aree della città, tra cui via Colonne e via Casacelle, dove sono saltati tutti i tombini e la strada è sommersa dall’acqua, rendendo impossibile per i residenti uscire di casa per qualsiasi esigenza.

Problemi anche a via Arco Sant’Antonio e via Frezza, nella zona del cimitero di Giugliano, dove si segnalano auto in panne.

Allagamenti anche a via Marchesella; solite criticità anche su via Santa Caterina e nella zona dei Monaci, tra via Verdi e via San Francesco D’Assisi.

Altri disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, così come sulle strade dalla fascia costiera (Via Ripuaria, via Madonna del Pantano): grosse pozzanghere hanno reso difficile la circolazione stradale e si registrano rallentamenti sia in direzione Napoli che in direzione Lago Patria. Problemi legati al maltempo anche nei comuni limitrofi e in tutta l’area Nord di Napoli.

Auto in un tombino a via Colonne a Giugliano

A Giugliano, un’auto è finita in un tombino saltato a causa della pioggia abbondante di questa mattina: è accaduto all’angolo tra via Colonne e via Agazzi. Necessario l’intervento della polizia municipale sul posto.