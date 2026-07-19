Aversa, dopo le risse scatta il blitz interforze: controlli in piazza Vittorio Emanuele e nelle strade della movida

Dopo le risse e i disordini in piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa, è scattata la risposta delle forze dell’ordine. Nella serata di ieri, la città è stata teatro di un imponente servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati dal Commissariato di Aversa.

Nella sola piazza sono state controllate circa 40 persone e 15 autovetture. Elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sottoposti a verifica anche tre esercizi commerciali: uno di questi è stato sanzionato per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale, ma anche per gravi carenze igienico-sanitarie.

Complessivamente, nel corso dell’operazione – estesa anche alle altre arterie cittadine – sono stati controllati oltre 150 veicoli e identificate più di 50 persone. Tra le violazioni accertate figurano cinque contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui una denuncia per guida senza patente.

Sul fronte dei controlli amministrativi, tre locali pubblici sono stati ispezionati. L’attività ha inoltre portato al deferimento all’autorità giudiziaria di un uomo per ricettazione, trovato in possesso di un veicolo e di targhe risultate rubate.

Nel corso della serata, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti anche in via Magenta, dove era stata segnalata una rissa tra più persone, tutte di origini straniere, alcune delle quali armate di coltello.

All’arrivo dei poliziotti si sono dati alla fuga; solo un cittadino di origine marocchina, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dagli agenti. Dopo gli accertamenti sanitari eseguiti all’ospedale di Aversa, l’uomo è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio nell’ambito delle procedure di espulsione avviate nei suoi confronti.