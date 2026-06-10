Napoli, chiusa la cornetteria star di TikTok: lavoratori in nero e 450 chili di alimenti sequestrati

Milioni di visualizzazioni su TikTok, oltre 2 milioni di follower e centinaia di clienti ogni giorno in fila per il celebre cornetto notturno. Ma dietro il successo social della cornetteria “Cip & Ciop”, in via Emilio Scaglione, al confine tra i quartieri Chiaiano e Piscinola, i controlli dei Carabinieri e dell’Asl Napoli 1 Centro hanno fatto emergere una realtà ben diversa.

Come anticipa Il Mattino, nella serata di ieri, martetdì 9 giugno, i militari dell’Arma, insieme al personale ispettivo dell’Asl, hanno eseguito un’ispezione all’interno del locale diventato famoso sui social network grazie alle dirette TikTok che mostravano lunghe file di giovani e giovanissimi in attesa di acquistare cornetti e dolci.

Due lavoratori in nero scoperti durante il controllo

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato due dipendenti impiegati senza alcun regolare contratto di lavoro. La presenza di lavoratori in nero ha fatto scattare una sanzione di circa 36mila euro. A questa si sono aggiunti ulteriori 24mila euro di multe per altre violazioni amministrative riscontrate durante l’ispezione.

Sequestrati 450 chili di alimenti

Le criticità più gravi sarebbero emerse sul fronte igienico-sanitario. Gli ispettori dell’Asl Napoli 1 Centro hanno contestato tre non conformità considerate particolarmente rilevanti rispetto alle normative sulla conservazione degli alimenti destinati alla vendita e alla somministrazione. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 450 chilogrammi di prodotti alimentari ritenuti non idonei al consumo. Per tali irregolarità è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa pari a 5mila euro.

Locale chiuso e titolare denunciato

Al termine delle verifiche il bilancio è stato pesante. Il titolare dell’attività è stato denunciato a piede libero, mentre il locale è stato immediatamente sospeso e posto sotto sequestro in attesa degli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa. Per il momento si spengono così le luci e le dirette social di una delle attività commerciali più conosciute del panorama del food social napoletano.

Da fenomeno TikTok a caso giudiziario

Negli ultimi mesi la cornetteria era diventata una vera e propria attrazione social. Le dirette pubblicate su TikTok mostravano continuamente le file davanti al locale, trasformando l’attività in uno dei punti di riferimento della movida notturna dell’area nord di Napoli. Il blitz delle forze dell’ordine ha però portato alla luce una serie di presunte irregolarità che hanno determinato la chiusura immediata dell’esercizio commerciale. Le verifiche da parte delle autorità proseguiranno nei prossimi giorni per accertare eventuali ulteriori responsabilità.