Salerno. Insetti in cucina, blatte e un topo morto, controlli dei Nas, locali chiusi e alimenti sequestrati

Maxi operazione dei Carabinieri del Nas di Salerno nelle aree della movida cittadina e nei principali quartieri a vocazione turistica. I controlli, effettuati con il supporto del personale dell’Asl e di altri enti competenti, hanno portato alla sospensione di cinque attività commerciali tra Salerno e provincia, al sequestro di circa 300 chili di prodotti alimentari e all’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 35mila euro. Le verifiche hanno riguardato soprattutto bar, ristoranti e attività di somministrazione alimenti, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità degli alimenti.

Ristorante chiuso per insetti, muffa e alimenti non tracciati

Tra i casi più gravi emersi durante i controlli figura quello di un ristorante cittadino dove i militari del Nas, insieme al personale dell’Asl di Salerno, hanno riscontrato la presenza di insetti all’interno della cucina, muffa sulle pareti, infiltrazioni d’acqua e l’assenza di acqua corrente nei servizi igienici destinati al personale.

Nel locale sono stati inoltre sequestrati circa 50 chili di prodotti alimentari privi della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità.

Sequestrati 250 chili di alimenti congelati in un bar

In un altro esercizio commerciale, un bar situato nel centro cittadino, i controlli hanno evidenziato condizioni igieniche non conformi alle normative vigenti, oltre all’assenza di acqua calda e al malfunzionamento degli impianti di aerazione. I Carabinieri del Nas hanno inoltre sequestrato circa 250 chili di prodotti alimentari congelati risultati sprovvisti della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa HACCP.

Blatte e alcolici irregolari: chiuso uno chalet

Provvedimento di sospensione anche per uno chalet dove sono state accertate infestazioni di blatte, gravi criticità nella gestione dei rifiuti e una generale carenza nelle condizioni di pulizia. Nel corso dell’ispezione, effettuata in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, sono state sequestrate anche 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno dei Monopoli di Stato.

Controlli estesi anche alla provincia di Salerno

Le verifiche non si sono fermate al capoluogo. I Carabinieri del Nas hanno infatti esteso i controlli ai comuni dell’hinterland salernitano, dove sono state sospese ulteriori due attività commerciali. In un supermercato sono stati rilevati sporco diffuso, presenza di infestanti e persino la carcassa di un topo all’interno di una trappola. In un bar, invece, sono state contestate gravi carenze nei servizi igienici destinati ai dipendenti.

Attività sospese per un valore di due milioni di euro

Al termine dell’operazione, i militari dell’Arma hanno contestato numerose violazioni relative alle procedure HACCP e alla tracciabilità degli alimenti, elevando sanzioni amministrative per oltre 35mila euro. Il valore economico complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro. I controlli del Nas proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori verifiche nelle attività di ristorazione e somministrazione alimenti della provincia di Salerno, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie.