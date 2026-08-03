Napoli, in ospedale con moglie incinta prende a pugni medico: arrestato 26enne

Temeva che la moglie, al nono mese di gravidanza, non ricevesse le cure necessarie. Così un 26enne ha perso il controllo e ha aggredito un medico specializzando all’interno del reparto di Ostetricia del Policlinico Federico II di Napoli.

L’episodio si è verificato nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in ospedale accanto alla moglie, ricoverata in vista del parto, quando avrebbe iniziato a lamentare una presunta mancanza di assistenza da parte di medici e infermieri. Dalle proteste si sarebbe passati in pochi istanti alla violenza: il 26enne avrebbe sferrato un pugno contro il medico in servizio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona Vomero, che hanno bloccato e arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni ai danni di personale sanitario. Al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari, dove resta in attesa del giudizio. Il medico ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.