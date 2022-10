Blitz della Squadra Mobile a Frattamaggiore. Gli agenti di Polizia hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Biancardi ed hanno arrestato un uomo di 34 anni.

Frattamaggiore, arrestato 34enne pakistano

L’arrestato, di origini straniere, precisamente proveniente dal Pakistan, era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi il 16 giugno 2020 per il reato di tentato omicidio in concorso, commesso il 4 settembre 2017. L’uomo è stato ammanettato e portato in carcere.

Arrestato a Napoli durante un controllo

A Napoli, invece, nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato due persone che sostavano con fare sospetto in via Santi Quaranta angolo via Lavinaio.

Uno di questi, durante le fasi dell’identificazione, ha dato in escandescenze inveendo contro un operatore per poi spingerlo facendolo rovinare al suolo, ma gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. C.D.C., 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.